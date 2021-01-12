2021/01/12 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / احمد كاظم

الدولة الإرهابية تتصف بالصفات التالية:

أولا: التهديد و الوعيد لحلفائها قبل اعدائها.

ثانيا: تشنّ الحروب هنا و هناك لاسياب كاذبة.

ثالثا: فرض العقوبات بكل اشكالها العسكرية و الاقتصادية و السياسية على الدول الاخرى.

رابعا: فرض العقوبات الاقتصادية و المالية و السفر على الافراد.

خامسا: وصف الدول الني لا تخضع لها (إرهابية).

سادسا: وصف معارضيها (إرهابيين).

سابعا وهذا الأهم:

اسناد الدول التي تجنّد الإرهابيين و تحتضنهم بفتاوى جهاد النكاح لنشر القتل في العالم.

على اية دولة تنطبق النقاط أعلاه؟

الجواب على أمريكا و الاسياب:

أمريكا شنّت الحروب على أفغانستان و العراق و سوريا و ليبيا و اليمن.

أمريكا احتضنت حاضن الإرهاب الخليج الوهابي بقيادة السعودية و قد اعترف الأمير بن سلمان بذلك على تلفيزيون سي ان ان.

أمريكا احتضنت القاعدة و طالبان ثم داعش وقد اعترف أوباما و اعترفت هيلاري كلنتون بذلك بحجة التدخل غير المباشر في ليبيا و العراق و سوريا و بحجة الحفاظ على أرواح الجنود الامريكان.

لماذ تصف الدولة الإرهابية الدول الأخرى بالارهابية و يصف الافراد الارهابيون الاخرين بالارهاب؟

الدول الإرهابية تفعل ذلك (لتبرير ذممها) من الإرهاب كما تفعل أمريكا و السعودية و الافراد الإرهابيون يفعلون ذلك لتتبرير ذممهم من الإرهاب كما يفعل ترامب و وزير خارجيته بومبيو و الأمير بن سلمان.

ملاحظة مهمة: الذي لا تدركه الدول الإرهابية مثل أمريكا و دول الخليج الوهابي بقيادة السعودية ان اتهام الاخرين بالإرهاب بفضحها بدلا من تبرير ذممها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هي الدولة الإرهابية؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هي الدولة الإرهابية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).