2021/01/12 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | اجتماع الرئاسات الثلاث: ضرورة التوصل الى حلول جذرية بين حكومتي الاتحادية والإقليم حول المسائل المالية العالقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | اجتماع الرئاسات الثلاث: ضرورة التوصل الى حلول جذرية بين حكومتي الاتحادية والإقليم حول المسائل المالية العالقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | اجتماع الرئاسات الثلاث: ضرورة التوصل الى حلول جذرية بين حكومتي الاتحادية والإقليم حول المسائل المالية العالقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).