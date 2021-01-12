2021/01/12 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات العراقية الثلاث تتفق على ضبط السلاح المنفلت ودعم الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/12 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسات العراقية الثلاث تتفق على ضبط السلاح المنفلت ودعم الانتخابات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسات العراقية الثلاث تتفق على ضبط السلاح المنفلت ودعم الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).