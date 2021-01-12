الرئاسات الثلاث: التوصل الى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان

2021/01/12 | 19:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من اجل تحقيق السلم والامن المجتمعي، والتأكيد على الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة، ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت.

التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديموقراطي والدستوري للبلاد، خصوصا وانها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الاصلاح والتغيير، وهو ما يستوجب ان تكون العلمية الانتخابية استجابة حقيقية لتطلعات الشعب، ولتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة.

ضرورة عمل جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، في دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير او التلاعب بأراده العراقيين في اختيار ممثليهم وبعيدا عن سطوة السلاح، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.

أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين، ويمنع انعكاسات الوضع المالي الحالي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل الى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب جميع الموظفين.

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