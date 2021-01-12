اجتماع الرئاسات : أهمية تمرير الموازنة العامة2021 بما يحمي حقوق المواطنين

2021/01/12 | 19:05 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_ بغداد

اكد اجتماع الرئاسات في قصر بغداد ، أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين، ويمنع انعكاسات الوضع المالي الحالي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل الى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب جميع الموظفين.

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