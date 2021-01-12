أخر تحديث لسعر صرف الدولار أمام الدينار في بغداد وعدد من المحافظات

2021/01/12 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تنشر بغداد اليوم أخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم الثلاثاء والذي ابرز تراجعه قليلاً في بغداد وبعض المحافظات عن ما كان عليه يوم أمس.بغداد / بورصة الكفاحبيع للمواطنين 143.700شراء 1430صيرفات الكرادة والحارثيةبيع 1440شراء 1430ديالى / سعر السوقبيع 144.500شراء 142.500أربيل / بورصةبيع 143.500شراء 1420السليمانية / بورصةبيع 144.500شراء 142.250الموصل/ سوق الجملةبيع 143.100النجف/ بورصة143.600البصرة / بورصةبيع 143.300 ذي قار/ سوق الجملةبيع 143.600

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