الرئاسات تؤكد اهمية تمرير الموازنة العامة 2021 بما يحمي حقوق المواطنين

2021/01/12 | 19:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد اجتماع الرئاسات الثلاث في قصر بغداد، اهمية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين، ويمنع انعكاسات الوضع المالي الحالي على الاوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل الى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب جميع الموظفين./انتهى5

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