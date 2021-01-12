اجتماع الرئاسات يؤكد اهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري

2021/01/12 | 19:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد اجتماع الرئاسات الثلاث في قصر بغداد ،اهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديوقراطي والدستوري للبلاد، خصوصا وانها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الاصلاح والتغيير، وهو ما يستوجب ان تكون العملية الانتخابية استجابة حقيقية لتطلعات الشعب، ولتكون المسار السلمي في تحقيق الاصلاحات المنشودة./انتهى5

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