اجتماع للرئاسات الثلاث.. تأكيد على منع الأعمال الخارجة عن القانون

2021/01/12 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكدت الرئاسات العراقية الثلاث، الثلاثاء، على منع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، فيما شددوا على أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اجتماع الرئاسات في قصر بغداد، أكد على ضرورة ترسيخ الامن الداخلي وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية …

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