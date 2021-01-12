ترامب يصف مساعي عزله بـ

2021/01/12 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن مساعي عزله من منصبه، التي تجري في أروقة الكونغرس، "سخيفة تماما" وتتسبب بـ"غضب شعبي هائل".

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