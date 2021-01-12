كفري.. مقتل شخص واصابة اخر في انفجار ناسفة

2021/01/12 | 19:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه واصيب اخر بجروح، مساء اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة في قرية بحدود قضاء كفري.

وقال مصدر امني خاص لـ PUKmedia، ان عبوة ناسفة انفجرت بشخصين في قرية (بلكي) جنوب ناحية زنانه التابعة لقضاء كفري.

واضاف المصدر، انه وفق المعلومات الاولية، فان احد الشخصين توفي في الحال، فيما اصيب الاخر بجروح.

واوضح، ان القوات الامنية توجهت الى مكان الحادث وتم نقل الجريح الى مستشفى الشهيد هزار الامني للطوارئ في كلار.

PUKmedia خاص

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