كربلاء.. اندثار مشروع بقيمة ٢٠ مليار دينار

2021/01/12 | 19:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء_اين]كشف عضو مجلس محافظة كربلاء المنحل ناصر الخزعلي، الثلاثاء، عن تعرض مشروع الطريق الربط الشمالي المخصص للشاحنات للاندثار بعد صرف ١٣ مليار.

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