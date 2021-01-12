2021/01/12 | 19:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيشمركة ترفض تعريب وتهجير سكان المناطق المتنازع عليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/12 | 19:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة ترفض تعريب وتهجير سكان المناطق المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة ترفض تعريب وتهجير سكان المناطق المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).