فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة تهبط بأقل من المتوقع

2021/01/12 | 19:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بأقل توقعات المحللين خلال نوفمبر/تشرين الثاني.وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، فرص

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