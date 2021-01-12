البرلمان يبقي جلسته مستمرة لاستكمال مناقشة الموازنة العامة

2021/01/12 | 19:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

قرر مجلس النواب ابقاء جلسته مستمرة الى يوم غدٍ الاربعاء ساعة الثالثة عصرا ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١ .

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