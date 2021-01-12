الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة حماية حق التظاهر السلمي وضبط “السلاح المنفلت”

2021/01/12 | 19:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اتفقت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء)، الثلاثاء، على جملة أمور منها “حماية حق التظاهر السلمي، و”ضبط السلاح المنفلت”.وقالت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية، إن “اجتماع الرئاسات في قصر بغداد خرج بالاتفاق على ضرورة ترسيخ الامن الداخلي وحفظ أمن وسلامة المواطنين وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من اجل تحقيق السلم والامن المجتمعي مع التأكيد على الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة”.كما اتفق المجتمعون، وفق الصحيفة، وهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على “منع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد”.وشهدت الأيام […]

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