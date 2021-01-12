الرئاسات الثلاث تؤكد أهمية تمرير موازنة 2021 بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين

2021/01/12 | 19:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت الرئاسات الأربع، رؤساء الجمهورية برهم صالح، ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب برهم صالح، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الثلاثاء، على ضرورة ترسيخ الأمن الداخلي وتعزيز مرجعية الدولة وحماية المواطنين وحق التظاهر السلمي.وذكر بيان رئاسي، انه “عُقد اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 في قصر بغداد، اجتماعٌ لرئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس […]

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