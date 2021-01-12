2021/01/12 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضا_لاغة لا نستطيع فهم طبيعة الأزمة الاقتصادية في تونس بمعزل عن الشروط السياسية المؤطرة لها.



فتخلّف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهيمنة شعور الخوف والقلق من حدوث كارثة ما يعود بنا إلى الصالون الفرنسي والبريطاني يظل أمرا ممكنا.



وهي بداية هزة خطيرة في مسار الأحداث تجعل من تونس من دولة مفلسة الى دولة تدار سياستها الاقتصادية من صالونات الدول المانحة.هذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على الدور المشبوه الذي ما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزيف الاقتصادي ...واحتمال الكارثة في تونس - رضا لاغة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزيف الاقتصادي ...واحتمال الكارثة في تونس - رضا لاغة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).