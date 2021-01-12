سنة سعيدة أيها الامازيغ! - عذري مازغ

2021/01/12 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ " أياسكاساذ إيغوذان ثفسوسث غيفي وخا للان إذفليون،إشعل أومارك ذيكي العافيث"يا أيتها السنة الجديدة، أنت خفيفة عليبرغم الثلوج فيك، تدفؤني الأشواق"شعر مرتجل مني بالمناسبة، اليوم أحب ان اكون لاذعا اكثرنحن الامزيغ نحتفل بكل اعياد الميلاد وبدون خلفيات احتراما للشعوب التي أبتدعت اعيادها، لكن حين نحتفل باعيادنا يكثر علينا الغلو: "عيدنا بالارض عيد وثني" ربما نعم لكن في اتقادنا الأصح ......





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