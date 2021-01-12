ظريف يرد على بومبيو بشان مقتل المصري: ترويج أكاذيب

2021/01/12 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف على نظيره الأميركي مايك بومبيو، الذي وجّه اتهامات لطهران بالتواطؤ مع قادة تنظيم “القاعدة” واتهمه “بترويج الأكاذيب”. وقال ظريف في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز”: انه “من تصنيف كوبا إلى (عمليات رفع السرية) الوهمية عن إيران وادعاءات القاعدة ، فإن السيد بومبيو (نحن نكذب ، …

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