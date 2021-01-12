بومبيو يعلن مقتل المصري ويوجه اتهامات لإيران

2021/01/12 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري، المطلوب لقتله أمريكيين في تفجيرات أفريقيا عام 1998.وكشف بومبيو أن أبو محمد المصري قُتل في 7 أغسطس من العام الماضي، ولكن دون أن يفصح عمن قتله.وأشار بومبيو إلى أن إيران باتت مركزا لتنظيم …

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