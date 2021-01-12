2021/01/12 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخطوات الهادفة لمساءلته تثير قدرًا كبيرًا من الغضب، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا يريد العنف.ويواجه الجمهوري ترامب ضغوطًا للاستقالة بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس، الأسبوع الماضي، مما أوقع قتلى.وأضاف ترامب للصحافيين لدى مغادرته إلى زيارة للجدار الحدودي في ألامو بولاية تكساس ”لا أريد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب غاضب من المساءلة: لا أريد عنفاً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب غاضب من المساءلة: لا أريد عنفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).