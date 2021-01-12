2021/01/12 | 19:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وضحت وزارة الصحة، الثلاثاء، تفاصيل حديث وزيرها حسن التميمي بشأن اجراء الامتحانات لجميع المراحل عبر المنصات الالكترونية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في حديث اذاعي، ان”حديث الوزير حسن التميمي بأن تكون الامتحانات في جميع المراحل الدراسية عبر المنصات الالكترونية كان مقترح من ضمن مجموعة مقترحات قدمها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة للنظر بها واتخاذ القرار المناسب بشأنها”.واضاف، انه”على إثر ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل فأن الوزارة اصدرت ذلك التوضيح”، مؤكدا بان”هذه المقترحات لا تعلن الا بعد ان تتبلور الى قرارات نهائية تعلن بشكل رسمي من قبل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلق على طلب وزيرها: مقترح لاجراء الامتحانات عبر المنصات الالكترونية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلق على طلب وزيرها: مقترح لاجراء الامتحانات عبر المنصات الالكترونية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلق على طلب وزيرها: مقترح لاجراء الامتحانات عبر المنصات الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).