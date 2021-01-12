2021/01/12 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، إيران بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 من سبتمبر، التي استهدفت مواقع ومبان أميركية في عام 2001، مؤكدا إن "القاعدة حافظت على علاقة مع طهران لما يقرب من ثلاثة عقود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكد مقتل أبو محمد المصري في إيران.. بومبيو يكشف علاقة طهران بالقاعدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكد مقتل أبو محمد المصري في إيران.. بومبيو يكشف علاقة طهران بالقاعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).