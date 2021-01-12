2021/01/12 | 19:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

يناقش مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تفعيل تعديل دستوري يتيح الإجراءات الخاصة بعزل الرئيس الحالي، دونالد ترامب، عن منصبه.

وذكر زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ستيني هوير، المسؤول عن جدول أعمال المجلس، أن الأخير قد يصوت على مساءلة الرئيس القائم دونالد ترامب، يوم الأربعاء.

وسابقا اليوم، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب، بصورة رسمية، مشروع قانون عزل الرئيس القائم دونالد ترامب، متهمين إياه بالتحريض على التمرد في أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكونغرس.

ومن إجراءات المجلس، حث مايك بنس، نائب الرئيس، على تنحية ترامب عبر تفعيل التعديل الـ25 للدستور الأمريكي، وهي مادة تتيح للوزراء تنحية الرئيس بحجة عدم أهليته للمنصب، لكن ذلك قد يصطدم بمقاومة من ترامب، ما يحيل القضية إلى مجلس الشيوخ، حيث تتوجب موافقة ثلثي الأعضاء حتى تتم الإطاحة به.

ورغم أن ترامب يشارف على الخروج من البيت الأبيض على كل حال، فإن من شأن تنحيته أو عزله حرمانه من خوض سباق الرئاسة مستقبلا، فضلا عن العديد من الامتيازات التي يحظى بها الرؤساء السابقون في الولايات المتحدة.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الأمريكي يناقش تفعيل تعديل دستوري لعزل ترامب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الأمريكي يناقش تفعيل تعديل دستوري لعزل ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).