أسعار النفط ترتفع 1.5%.. و

2021/01/12 | 19:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار النفط مكاسبها لنحو 1.5 بالمائة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليتداول "نايمكس" أعلى 53 دولاراً، لأول مرة منذ فبراير/ شباط.واستفادت أسعار الخام

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