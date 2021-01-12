من الذي يدير الفتن بمحافظات شيعة العراق؟

2021/01/12 | 19:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي

من الذي يدير الفتنة بين الشيعة ؟

ومن هم ادواته التي تأجج الفتن بأستمرار ؟؟؟، هذه تغريدة في تويتر لشخص اسمه احمد كاظم عطية، التغريدة كانت بالحقيقة طرح تساؤلات لمعرفة السبب، لأنه ليس من المعقول نحن المكون الأكبر ونملك كل مقومات القوة وأصبحنا أهداف سهلة للقتل والذبح ولا نستطيع أن نرد على القتلة واخراسهم ونحن قادرون على ذلك وببساطة، حسب قرائتي لماكتبه علماء الاجتماع والفلاسفة حول ظاهرة الخنوع والعبودية وجدت ان ‌‎السبب البيئة الشيعية العراقية ضحية قرون من الظلم والاضطهاد انتج لنا رجال دين وساسة جهلة يحنون للعبودية والذل والعار، الفيلسوف الفرنسي رنيه لابويسي صاحب مقالات في العبودية قال أن أي مكون أو اثنية تتعرض للاضطهاد والظلم عقود من الزمان ينتج اجيال تفكر كيف ياكل ولايهمه كرامته وحريته واسماهم في مصطلح المواطنة، وهذا للاسف مانراه بالعراق لأن شيعة العراق تعرضوا للظلم قرون طويلة هم تحت سلطة أنظمة طائفية، كتب أحد المعلقين مايلي( ‌‎كل الشيعة هم ضد انفسهم لانهم ليس شيعة حقيقين بل مدعين الشيعه انظر لمواقع التواصل الاجتماعي واحد يسب الثاني واحد يشتم الثاني وكل علمود سياسين ومصالحهم او حتى بدون مصالح دين واخلاق ماعدنه للاسف نحن لسنا شيعة عليا والحسين ع نحن منافقون اعداء النجاح والناجح اذا كان منا).

هناك حقيقة جميع الأحزاب والمسميات الشيعية قربوا الحمقى والمنفرين وعناصر تشتغل بالتجارة همهم جمع المال وتهميش الآخرين لذلك ‌‌‎المقربين منهم والمستفيدين تتعارض المصالح الشخصيه فيحصل التصادم، ‌‎نحن الشيعه من يشعل الفتن بين الشيعه..لارضاء انانياتنا وغرورنا وطمعنا.

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