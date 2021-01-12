مجلة نيوزويك: ترامب سيهرب من البلاد اذا واجه لائحة اتهام

2021/01/12 | 19:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد محرر مجلة نيوزويك توم روجرز، الثلاثاء، انه في حال وجهت الى ترامب تهم خطيرة مثل ارتكاب مخالفات مالية او حتى التحريض على اعمال الشغب كما حدث في مبنى مجلس الشيوخ والتي تسببت بمقتل خمسة اشخاص فسوف يفر من الولايات المتحدة الى بلد آخر حتى لايمكن تسليمه .

وقال روجرز في مقابلة على شبكة ( ام اس ان بي سي الامريكية) ترجمتها وكالة /المعلومة/ إن ” ترامب لايريد باي حال من الاحوال مواجهة محاكمة وتهديد بالسجن، ولذا فهو يفضل المغادرة والتسبب في المزيد من الفوضى من خلال تحريض مؤيديه بينما سيختبىء في الخارج”.

واضاف ان ” ترامب كان قد اعترف بذلك بتصريح قاله قبل عدة اشهرحيث افصح متسائلا ” ماذا لو خسرت ؟ ساضطر حينها الى مغادرة البلاد ، وهذا بالضبط ما سيحدث إذا تم توجيه الاتهام إليه هنا بارتكاب أفعال إجرامية”.

وتابع ان ” من الواضح ان تتم متابعة الاجراءات القانونية ، واعتقد أن هناك فرصة لفراره من البلاد فقد يذهب الى بلد ليس لدينا اتفاقية تسليم المجرمين معه ، او مع رئيس صديق مثل رئيس البرازيل “.

واوضح ان ” من الواجب مطاردته كشخص وليس رئيسا لطائفة معينة لان ذلك يمكن ان يفعل الكثير من اجل تغيير التصور لدى الاشخاص الذين مازالوا يؤمنون به ويحولونه الى مستوى غير ذي صلة بالسياسة ، وهو ما أعتقد أنه يمكن تحقيقه على الإطلاق إذا سعينا جاهدين وطاردناه بسرعة في هذه الأنشطة الإجرامية الأخرى “.



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