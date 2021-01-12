بعد الإفراج عن عدد منهم، الايزيديون يتخوفون من إطلاق سراح مرتكبي الإبادة الايزيدية

2021/01/12 | 19:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم بعد إطلاق سراح عدد من مرتكبي الجرائم ضد الايزيدية واللذين انضموا الى تنظيم داعش ابان دخوله الى العراق عام 2014 من قبل المحاكم العراقية، خلف مخاوف لدى أبناء المكون الايزيدي وطالبوا بإعادة النظر في احكامهم.وارتكب تنظيم داعش العديد من الجرائم بحق الايزيدية، اعتبرتها الولايات المتحدة انها جرائم إبادة جماعية واعترفت …

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