لجنة نيابية: ارجاع الموازنة للحكومة سيؤخر تمريرها ستة اشهر

2021/01/12 | 19:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الثلاثاء، ان ارجاع مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 للحكومة سيؤخر تمريرها داخل مجلس النواب ستة اشهر.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “اللجنة وعدد من اعضاء مجلس النواب قدموا طلبا بتضمين شريحة العقود والمشمولين بقرار 315 ضمن الموازنة”، لافتا الى ان “رواتب الموظفين ستكون خطر احمر لا يمكن المساس بها باي صورة”.

واضاف ان “ارجاع الموازنة من البرلمان للحكومة سيعطل تمريرها ويؤخرها ستة اشهر”، مبينا ان “النقاش بشأن حصص المحافظات ستكون صعبة ولن تحل بشكل سريع”.

و اكد عضو مجلس النواب حازم الخالدي، اليوم الثلاثاء، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 منح حكومة اقليم كردستان امكانية بيع فائض النفط دون العودة لبغداد وهذا يخالف القوانين.



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