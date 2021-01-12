2021/01/12 | 20:05 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم البحرية الإندونيسية، فجر تري روهادي، إن السلطات انتشلت أحد الصندوقين الأسودين لطائرة شركة “سريويجايا إير” التي تحطمت في بحر جاوة يوم السبت الماضي.

وأضاف المتحدث باسم البحرية الإندونيسية في تصريح لـ”رويترز” تابعته 7sky، أنه “جرى نقل الصندوق إلى ميناء جاكرتا”.

وأظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيون محلية في وقت سابق صندوقا بلاستيكيا أبيض اللون يضم الصندوق الأسود على متن زورق سريع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الصندوق الذي استخرج خاصا بتسجيلات بيانات رحلات الطائرة أم أنه مسجل الصوت الخاص بقمرة القيادة.

وسقطت الطائرة وهي من طراز “بوينغ 737-500” وعلى متنها 62 شخصا في بحر جاوة يوم السبت الماضي، بعد أربع دقائق من إقلاعها من المطار الرئيسي في جاكرتا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عثر على مزيد من الأشلاء البشرية في موقع التحطم، إضافة إلى متعلقات شخصية مثل محافظ بها بطاقات هوية.

وكانت الطائرة في رحلة داخلية إلى بونتياناك في جزيرة بورنيو، التي تقع على بعد نحو 740 كيلومترا من جاكرتا، قبل أن تختفي من شاشات الرادار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة 7 SKY TV.

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