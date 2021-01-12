يشمل ثلاث دول بينها العراق.. اطلاق برنامج لدعم اللاجئين في الدول المستضيفة

2021/01/12 | 20:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت منظمة دولية عن اطلاق برنامج لدعم اللاجئين في ثلاث دول وهي العراق ولبنان والأردن.

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