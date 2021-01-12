تشكيل لجنة حكومة للحفاظ على طابع بغداد التراثي

2021/01/12 | 20:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شكلت كلا من وزار الثقافة وأمانة بغداد فريقاً مشتركاً للحفاظ على الطابع التراثي والجمالي لبغداد

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