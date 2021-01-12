تنبؤ جوي بهطول الثلوج على بغداد

2021/01/12 | 20:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بين المتنبئ الجوي واثق السلامي، الثلاثاء، امكانية هطول موجة من الثلوج على العاصمة بغداد.

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