حنفي الجبالي رئيساً لمجلس النواب المصري

2021/01/12 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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انتخب مجلس النواب المصري في جلسته الافتتاحية، الثلاثاء، المستشار حنفي الجبالي رئيساً له.

ويأتي فوز الجبالي بالمنصب بعد مشوار قضائي حافل أنهاه برئاسة المحكمة الدستورية العليا عام (2019 - 2020)، وهي أعلى محكمة في مصر، بعد التحاقه بالسلك القضائي في وظيفة معاون بالنيابة العامة المصرية في مارس من عام 1976، وتدرج في وظائف قضائية مختلفة، من أبرزها تعيينه رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عام 1996.

كما عمل في منصب مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة عام 1982، كما عُيّن رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا، وانتخب أمينا عاما لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

وله عديد من المؤلفات القانونية من بينها: "الرقابة على دستورية التشريع"، "أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصر"، و"مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009".

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