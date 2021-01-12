السوق المحلية تشهد ارتفاعا ملحوظا في اسعار الذهب

2021/01/12 | 20:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت أسعار الذهب ،الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية،ارتفاعا غير مسبوق اليوم الثلاثاء.حيث سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 372.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 367.500 دينار في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد.أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 347.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 342.500.و في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 و 390 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 350 و365 ألفاً.علما أن المثقال الواحد يساوي (خمسة غرامات)./انتهى8

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