في ظل استمرار الاحتجاجات.. قائد الشرطة الاتحادية يصل الناصرية

2021/01/12 | 20:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بوصول قائد الشرطة الاتحادية، الفريق الركن، جعفر البطاط، الى محافظة ذي قار، للاطلاع على الوضع الأمني في مدينة الناصرية التي تشهد تظاهرات منذ عدة أيام.

وقال المصدر لموقعNRT عربية اليوم، (12 كانون الثاني 2021)، ان "البطاط وصل الى مدينة الناصرية للاطلاع على الوضع الامني وترتيب قطعات الشرطة الاتحادية في الناصرية".

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته ان الزيارة جاءت أيضا "للاطلاع على حماية سجن الناصرية المركزي الذي يخضع لحماية اللواء 14 من الشرطة".

يشار إلى ان المتظاهرين تمكنوا السبت الماضي من السيطرة على ساحة الحبوبي، عقب صدامات مع الأجهزة الأمنية، التي حاولت منعهم من الوصول إلى الساحة، لتعاود القوات الامنية السيطرة على الساحة المذكورة أمس الاثنين، واليوم تمكن المتظاهرون من السيطرة مجددا على الساحة.

وكانت خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة في وقت سابق للتعامل مع الأوضاع في ذي قار، قد اتفقت مع تنسيقيات في الحراك الشعبي، برفع خيم المعتصمين وفتح ساحة الحبوبي أمام المارة وحركة المرور بعد عام على إغلاقها.

وتشهد ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار احتجاجات وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية منذ ليلة الخميس الماضي عقب اعتقال ناشطين في تظاهرات المحافظة، فيما تسببت الصدامات بين متظاهرين وقوات أمنية السبت والأحد الماضيين بمقتل شرطي وإصابة 33 آخرين.

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