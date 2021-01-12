''دولة مصابة بانفصام في الشخصية''.. سائرون تشن هجوما لاذعا ضد حكومة الكاظمي

2021/01/12 | 20:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب عن سائرون اسعد العبادي، الثلاثاء، إن الحكومة الحالية تعاني من "انفصام في الشخصية"، فيما اتهمها باقصاء حقوق البصرة فضلا عن اقرار موازنة بالضد من مصالح الشعب.

وأضاف العبادي في تصريح لـ NRT العربية، (12 كانون الثاني 2021)، أن "البصرة هي المحافظة الوحيدة المطلة على البحر ورغم ذلك قامت حكومة الكاظمي بابخاس حقها"، مشيرا الى ان "الحكومة الحالية في ذمتها اكثر من 20 مليار للبصرة من اموال البترو دولار والتي لم تصرف منذ عام 2014، وكذلك نسبة الـ (50%) من ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة والتي لم تستلمها هي الاخرى".

وأكد العبادي أن "نواب البصرة يعملون بالتنسيق مع اللجنة المالية على تضمين مستحقات البصرة فقيرة الخدمات"، متهما "حكومة الكاظمي بالقاء ظلال الموازنة على مجلس النواب في محاولة للتنصل عن واجبها".

وتابع النائب، "الدولة قدمت ورقة بيضاء على اساس اصلاح القطاعات المتمثلة بالصحة والزراعة والتربية والماء والمجاري واستئناف العمل في المشاريع المعطلة"، متسائلا: "ماذا فعلت حيال هذه الامور كلها لم نشاهد سوى فرض الضرائب على الرواتب ورفع قيمة الدولار مقابل العملة الوطنية فضلا عن اقرار موازنة ضد المواطن والشعب بصورة عامة".

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