2021/01/12 | 20:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي لنادي الطلبة الرياضي نفت ادارة نادي الطلبة الرياضي ما تم تناقله من اخبار في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقالة الادارة وتشكيل هيئة مؤقتة ، الادارة اكدت شرعيتها وقانونيتها وان ما يشاع بخصوص الاقالة وتشكيل هيئة مؤقتة هو خبر غير دقيق ولا يمتلك القانونية لان الادارة منتخبة ولا تستطيع اي جهة حلها او اجبارها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة الطلبة تنفي الاستقالة وتدعو الى توخي الدقة واخذ الاخبار من مصدرها الرسمي first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الطلبة تنفي الاستقالة وتدعو الى توخي الدقة واخذ الاخبار من مصدرها الرسمي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الطلبة تنفي الاستقالة وتدعو الى توخي الدقة واخذ الاخبار من مصدرها الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).