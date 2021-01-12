العراق… سلطة الطيران تؤكد منع سفر ودخول الوافدين من 8 دول لمنع تفشي “كورونا المتحور”

2021/01/12 | 20:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، التزامها بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بمنع السفر ودخول الوافدين من ثماني دول بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، إن “سلطة الطيران المدني جهة تنفيذية ملتزمة بما يصدر من تعليمات وقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة […]

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