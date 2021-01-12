اجتماع الرئاسات: أهمية تمرير الموازنة بشكل يحمي حقوق المواطنين

2021/01/12 | 20:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اجتماع الرئاسات، اليوم الثلاثاء،

ضرورة ترسيخ الأمن الداخلي وحماية حق

التظاهر، ومنع الأعمال الخارجة عن

القانون وضبط السلاح المنفلت، في حين

شدد على أهمية تمرير الموازنة المالية

لعام 2021 بالشكل الذي

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