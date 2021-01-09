2021/01/12 | 20:36 - المصدر: سفن سكاي

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خيم التعادل السلبي 0-0 على نتيجة مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الاماراتي في لقاء ودي استعدادي لتصفيات كأس اسيا 2023 وكأس العالم 2022 احتضنه استاد زعبيل في دبي.

اللقاء شهد تكريماً لنجم منتخبنا الوطني احمد ابراهيم بعد ان وصل الى مباراته رقم 100 بقميص المنتخب الوطني ، حيث شرع الاتحاد الامارتي بتكريم ابراهيم ومن ثم الاتحاد العراقي متمثلاً بامينه العام محمد فرحان.

ظهر الفريقين بمستوى متوسط في شوط المباراة الاول ، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب باستثناء هجمتين واحدة للمنتخب الاماراتي بعدما استغل ليما خطأ مدافع منتخبنا الوطني ريبين سولاقا لكن جلال حسن كان لها بالمرصاد ، واخرى لمنتخبنا الوطني ردها القائم بعد تسديدة متقنة من قبل الشاب الواعد والذي يرتدي قميص الوطني لاول مرة سجاد جاسم بعدما استغل كرة ارتدت من الدفاع الاماراتي و الذي كان في ظهوره الاول واثقاً من قدراته غير متردد

وقبل صافرة نهاية الشوط الاول خرج اللاعب علاء مهاوي مصاباً ليحل محله مصطفى محمد جبر في الدقيقة (44).

النصف الثاني من المباراة لم يختلف عن سابقه واستمر سجال الفريقين دون اي خطورة تذكر على مرمى المنتخبين بالرغم من اجراء اربع تبديلات لمنتخبنا الوطني في شوط المباراة الثاني من قبل مدرب الفريق السلوفيني كاتانيتش حيث دخل حسين علي مع بداية الشوط الثاني بدلاً لمحمود خليل وحل ضرغام اسماعيل محل علي عدنان واشترك همام طارق و شيركو كريم بدلاً لمحمد قاسم وسجاد جاسم و خروج صفاء هادي الذي كان مرهقاً ولم يقوى على اكمال اللقاء

و بالرغم من سيطرة الفريق الامارتي على الربع الاخير من الشوط الثاني لكن المباراة انتهت سلبية النتيجة دون اي اهداف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ودية منتخبنا الوطني و المنتخب الاماراتي تنتهي بالتعادل السلبي 7 SKY TV.

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