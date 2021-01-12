العراق والإمارات يكتفيان بالتعادل في اللقاء الودي

2021/01/12 | 20:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكتفى المنتخبان العراقي والامارات بالتعادل السلبي في مباراة ودية جمعتهما امارة دبي على ملعب نادي الوصل..يتب

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