2021/01/12 | 20:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت الرئاسات العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت في قصر السلام ببغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسات والمفوضية ويونامي يؤكدون على زيادة نسبة التسجيل البايومتري ومنع تزوير الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسات والمفوضية ويونامي يؤكدون على زيادة نسبة التسجيل البايومتري ومنع تزوير الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).