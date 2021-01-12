لقاء الامارات والعراق الودي ينتهي سلبيا بالنتيجة

2021/01/12 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

خرج منتخبا الامارات والعراق بكرة القدم اليوم الثلاثاء ( ١٢ كانون الثاني 2021) بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء ودي جرى على ملعب زعبيل في دبي الاماراتية، إستعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن" بداية الشوط الاول والمباراة شهدت جس نبض من الفريقين وغلق منافذ الدفاع للطرفين مع تفوق اماراتي نسبي في الوصول الى مرمى جلال حسن بطلعات لم تكن فعالة وخطرة، فيما كان الفريق العراقي اكثر فعالية من جهة اليسار بصعود علي عدنان ومساهمة بايش في بناء هجمات بساحة لعب الفريق الاماراتي، وكانت اول فرصة فعلية وتهديد حقيقي في الدقيقة ٢٤ أنذرت بخطر عراقي وجاءت بثلاث دفعات الاخيرة فيها تسديدة قوية لسجاد جاسم تكفل القائم الاماراتي الايمن في التصدي لها، وأستمرت الدقائق المتبقية من الشوط بأداء جرى وسط الملعب لينتهي الشوط الاول صفر – صفر".

وأضاف،" الشوط الثاني لم يشهد فعالية هجومية للفريقين وغابت الفرص الحقيقية والضغط على المرميين، وكثرت فيه التبديلات خاصة من جانب المنتخب العراقي حيث حاول كاتانيتش إشراك أكبر عدد من اللاعبين في هذه المباراة، وكانت أخطر فرصة في هذا الشوط تسديدة إماراتية قوية جاءت من خليل ابراهيم، تكفل جلال حسن بالتصدي لها،بعد أن سجل الفريق الاماراتي أفضلية بالربع الاخير من زمن هذا الشوط، لكن التعادل السلبي إستمر حتى نهاية اللقاء".

ويتصدر منتخب العراق فرق المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المزدوجة بـ 11 نقطة، فيما يقف الامارات بالمركز الرابع قبل الاخير في فرق المجموعة السابعة بـ 6 نقاط.

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