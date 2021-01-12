جدل حول تسجيل أول إصابة بـ

2021/01/12 | 20:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي في العراق منذ يوم أمس، متداولة بشكل واسع، خبر تسجيل العراق أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في العراق.

قال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي إنه أصيب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

وكتب المحلل السياسي، إبراهيم الصميدعي، منشورًا على حسابه في "فيسبوك"، أعلن من خلاله إصابته بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، فيما تحدث عن عدم قدرة أجهزة وزارة الصحة على تشخيص الإصابة بالسلالة الجديدة.

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ومئات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في العراق

وأثار ادعاء الصميدعي ضجة في الأوساط الشعبية، ولا سيما الفئات المتخصصة، خصوصًا وأن الصميدعي أدرج نتائج فحوصات تتعلق باختبارات المناعة، وهي اختبارات غير متخصصة بفيروس كورونا حصرًا، فضلًا عن عدم إمكانية تحديد نوع السلالة إلا بأجهزة متخصصة، حتى عند إثبات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لمختصين.

وردّت وزارة الصحة على ما كتبه الصميدعي، متسائلة عن الطريقة التي اكتشف من خلالها الإصابة بالسلالة الجديدة، خصوصًا وأنه اعترف بعدم وجود أجهزة في العراق تحدد نوع سلالة الفيروس.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق": "نتساءل كيف هو عرف أن إصابته بفيروس كورونا المتحور؟ لا سيما وأننا لا نمتلك الإمكانية لكشف هذه الإصابة بالسلالة الجديدة وعليه إثبات ذلك".

وأضاف "فحوصاتنا لا تعطي نوع السلالة، وإنما تشخص فقط حالة الإصابة موجبة أو سالبة، ونأمل أن يجيب علينا هذا المحلل عن كيفية معرفة ذلك، وأين أجرى الفحص".

ويتضمن رد الصحة، نفيًا ضمنيًا آخر لما تطرق إليه الصميدعي عن عدم قدرة أجهزة وزارة الصحة على تشخيص الإصابة بالسلالة الجديدة، حيث أن الأجهزة تستطيع تشخيص وجود إصابة، ولكن لا تحدد نوع سلالة الفيروس، وليس عدم قدرة الأجهزة في العراق على التقاط الإصابة.

وقلل الحلفي من أهمية تشخيص نوع السلالة خصوصًا مع إمكانية تحديد الإصابة بكورونا بشكل عام بغض النظر عن نوع سلالة الفيروس، مشيرًا إلى أنه "ليس لدينا قلق حتى من ظهورها كون البروتوكولات العلاجية نفسها تستخدم مع المصابين بالفيروس أو المتحور".

لماذا وزارة الصحة مطمئنة؟

وبعيدًا عن المعلومات التي أوردها الصميدعي والتي تعارض معها المختصون، إلا أن منشور الصميدعي أثار قضية جدلية تتعلق باستمرار وزارة الصحة الإعلان عن عدم دخول السلالة الجديدة إلى العراق، بالرغم من تأكيداتها على عدم توفر الأجهزة الخاصة بتحديد ومعرفة نوع السلالة للفيروس.

ويجيب تصريح للمتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بشكل ضمني، على الآلية التي تستند عليها وزارة الصحة، ويجعلها متأكدة من عدم دخول السلالة الجديدة للفيروس إلى العراق، بالرغم من عدم توفر الأجهزة، حيث تتعلق هذه الآلية بمراقبة أعداد الاصابات.

ويقول المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريحات صحفية رصدها "ألترا عراق"، إن "أعداد المختبرات التي تشخص السلالة الجديدة في عموم العالم قليل للغاية، وهي تتسبب بتصاعد عدد الإصابات ولو كانت دخلت العراق لتصاعد عدد الإصابات لأرقام أكبر من الحالي وهذا يثبت عدم دخولها".

تستند وزارة الصحة على "فرضية" عدم التفشي الواسع حتى الآن، كدليل على عدم وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا داخل العراق

وبحسب مختصين، فإن الدليل الذي تستند عليه وزارة الصحة بعدم دخول السلالة الجديدة، خطير وغير كافٍ، حيث أن الوزارة تستند على "فرضية" عدم التفشي الواسع حتى الآن، كدليل على عدم وجود السلالة الجديدة داخل العراق، التي قد تحتاج لأيام لتعود الإصابات بالصعود إلى أعداد كبيرة مجددًا.

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