ذي يزن سيكون أول ولي عهد.. تفاصيل آلية انتقال الحكم في سلطنة عمان

2021/01/12 | 20:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطنة عمان، الثلاثاء، "النظام الأساسي للدولة" الذي تضمن تعديلات على آلية انتقال الحكم، حيث ينص على أن ولاية الحكم تنتقل "من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا"، ما يجعل أكبر أبناء السلطان الحالي هيثم بن طارق، واسمه ذي يزن، وليا للعهد.

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