اجتماع الرئاسات مع المفوضية والمبعوثة الأممية : ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات

2021/01/12 | 20:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ_ بغداد

اكد اجتماع الرئاسات مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية ، ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءا من تصويت الناخبين، مروراً بعملية العد والفرز، وصولاً الى اعلان النتائج، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.

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