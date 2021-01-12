2021/01/12 | 20:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

كشف مصدر نيابي مطلع عن اجتماع الرئاسات الثلاث مع رؤساء الكتل السياسية في مقر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الخميس المقبل لمناقشة قانوني الموازنة العامة لسنة 2021 واجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر نيابي : اجتماع للرئاسات الثلاث مع رؤساء الكتل الخميس المقبل لمناقشة الموازنة والانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر نيابي : اجتماع للرئاسات الثلاث مع رؤساء الكتل الخميس المقبل لمناقشة الموازنة والانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).