المالكي يوجه نداء للبرلمان بشأن “امر ضروري” بالتزامن مع مناقشة الموازنة

2021/01/12 | 20:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، الثلاثاء، نداء الى البرلمان بالتزامن مع مناقشة قانون موازنة 2021 لضمان صرف مستحقات “مهمة” .المالكي في تغريدة على تويتر، دعا اعضاء البرلمان الى “وضع استحقاقات الفلاحين على راس قائمة الاهتمام في الموازنة، لتصرف بسرعة بعد اقرارها دون تاخير لينفقوا على شؤونهم ويزرعوا ارضهم”، عادا اهمال “حقوق المزارعين وتاخير صرف مستحقاتهم ظلما كبيرا”.

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